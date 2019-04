Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro la Roma: "Il primo tempo doveva finire in vantaggio per noi, ma se non riusciamo a concretizzare le azioni offensive poi diamo spazi a una squadra forte come la Roma di riprendere il risultato. Abbiamo fatto una gara di personalità, la nostra classifica sta tutta in questi pareggi, che per poco potevano diventare vittorie. C’è rimpianto, ma ci mancano ancora tante partite e una semifinale di Coppa Italia".



"Chiesa? A fine partita mi ha detto che aveva zero dolore: lo staff lo ha curato bene e ora è a posto, per un ragazzo giovane anche pochi giorni di riposo sono importanti. Muriel in calo? Se non fosse andato in nazionale sarebbe stato meglio, ha fatto un viaggio lungo. Avrebbe fatto meglio a restare con noi anche se stasera ho visto un grande Muriel, a livello fisico non ha pagato molto, ha retto bene 90 minuti".