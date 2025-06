AFP via Getty Images

Fiorentina, Pioli è la prima scelta per la panchina. Ma spunta il nome di Thiago Motta

14 minuti fa



Sono parecchie le questioni di mercato che la Fiorentina dovrà chiarire nel coro dei prossimi mesi. Ma prima di tutto la società viola dovrà trovare una guida tecnica dopo l'improvviso addio di Raffaele Palladino nel corso dell'ultima settimana. La sensazione, si legge sul Corriere dello Sport, è che possa arrivare una soluzione nel corso di questa settimana.



ROSA - I nomi usciti in questi giorni portano alle piste Pioli, Farioli, Baroni e, più indietro, a Gilardino, voce che si è fatta più insistente nelle ultime ore. La soluzione preferita della dirigenza è quella che porta a Stefano Pioli, che ha già guidato in maniera egregia la Fiorentina nell'anno della morte di Davide Astori, gestendo brillantemente una situazione delicatissima. Tuttavia, la sua richiesta economica e e l'interesse di altre squadre di Serie A gli hanno fatto prendere tempo. Fra i nomi, però, spunta anche quello di Thiago Motta, che proprio come la Fiorentina è in cerca id un rilancio a livello personale.