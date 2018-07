Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky:



Oggi la società viola ha ufficializzato Nørgaard.

"L'abbiamo seguito nell'ultimo periodo, gioca davanti alla difesa. Ha fisicità e un buon dinamismo, arriva da un campionato diverso ma ha buone caratteristiche per giocare con noi".



Ti stuzzica allenare Gerson?

"Si, ma abbiamo già tanti talenti. Ci sono molti giocatori che non hanno ancora espresso a pieno le loro potenzialità. Questo è un bel gruppo che sta lavorando bene, speriamo di disputare una buona stagione".



Gerson ti piace?

"Si, mi piace. Ha belle qualità e buone caratteristiche, ma non è ancora nostro".



Qualche gioiello partirà?

"La proprietà ha parlato e ha espresso grande serietà e coerenza. Il calciomercato è ancora lungo, ma sono tranquillo".



Se la Fiorentina non va in Europa Pioli cosa dirà?

"Il risultato che abbiamo ottenuto sul campo è l'ottavo posto. Ma se ci sono delle regole vanno rispettate e noi siamo qui con grande serenità: vogliamo crescere con questi ragazzi giovani, fare meglio della passata stagione non sarà semplice, ma se si riuscisse a continuare a crescere giocando anche l'Europa League sarebbe ancora più bello".



Se la Fiorentina va in Europa Pioli cosa dirà?

"Che ce la siamo meritata. L'ultima è stata una stagione importante e complicata, sarebbe un bel premio per quanto fatto in campo".



Si parla molto del rapporto tra tifoseria e società. La visita di Andrea Della Valle in ritiro ha migliorato la situazione?

"Sicuramente i risultati negativi di due stagioni fa avevano lasciato qualche strascico, ma da parte mio posso dire che la proprietà è sempre stata vicina. Nell'ultimo periodo poi c'è stata più presenza e questo non può che fare bene a noi e ai fiorentini. I tifosi si aspettano sempre molto e noi cercheremo di soddisfarli. Spero che dalla tragedia di Davide possa sbocciare qualcosa di importante".