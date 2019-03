Queste le parole di Pioli, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Si affrontano due squadre che ormai si conoscono bene. Arriviamo da due partite molto dispendiose ma la squadra sta bene. Il fatto di essere un gruppo così giovane ci aiuta a recuperare. E’ inevitabile per tutti pagare la terza partita, per cui qualche cambio ci sarà. In Coppa abbiamo assistito allo spettacolo dei nostri tifosi, è bello vedere che gli sforzi della squadra sono premiati. Ancora non abbiamo fatto nulla, abbiamo ancora partite molto difficili: le prossime 4-5 saranno gare determinanti per il nostro futuro, con Atalanta, Lazio, Torino e Roma. Astori? E’ particolare parlare di Davide come se non ci fosse… solo chi è all’interno del nostro gruppo di lavoro può capire. Davide di manca tanto ma è sempre presente con noi. Sentiamo la sua presenza perché lui è un punto di riferimento in tutto ciò che facciamo. Ci ha lasciato un esempio di serenità, di rispetto, di lealtà e mi auguro che questo esempio venga portato avanti, che sia sempre così”.