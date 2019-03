L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Lazio.



«Il carattere della squadra? L'ho sempre apprezzato, i miei sono ragazzi forti ma giovani. Purtroppo subiscono gli umori e i risultati negativi. Ci ha pesato a livello mentale la scorsa settimana, speravamo di uscire con maggiore entusiasmo. Mi aspettavo una partita difficile, li avevo visti non soddisfatti delle nostre prestazioni. Anche fisicamente eravamo in difficoltà, ringrazio per l'impegno chi è entrato in condizioni non ottimali.



Tredici pareggi su ventisette partite? Risultato positivo, giocavamo contro una grande squadra. Ci mancano un paio di vittorie che non sono arrivate nel girone d'andata. Sono iniziati due mesi decisivi per la nostra stagione, dobbiamo vincere nelle prossime sei partite di campionato e poi la coppa.



La prestazione? Primo tempo non positivo, la Lazio chiude gli spazi e noi dovevamo muoverci di più.



Il mio futuro? Ho già un'idea in mente, tra due mesi comunicherò la mia decisione. Chiesa? Spero non sia fuori da Cagliari, anche Ceccherini ha un problema al collaterale, ed Edimilson ha un problema agli adduttori. Avremo anche Veretout squalificato. Pezzella sta stringendo i denti, abbiamo bisogno di lui.



I cambi? Molto bene, sono entrati quando la squadra aveva perso i propri equilibri.



Terracciano? Da quando è arrivato si è inserito bene e ha lavorato bene. Ci ha aiutato a rimanere in partita.



Posizione in classifica? Il nostro obiettivo è chiaro ed è stampato nelle zone in cui ci riuniamo. Vogliamo migliorare il campionato scorso, dobbiamo ancora fare tanti punti. Adesso ci sono le sette partite che hanno frenato il nostro girone d'andata ».