L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Frosinone.



LA SQUADRA - "Sono deluso, non tradito: per sentirsi tradito dovrebbero perdere volontariamente. Sono deluso e arrabbiato con me stesso, non ho saputo cogliere alcuni segnali che forse c'erano. La prestazione è stata molto diversa da quella che mi aspettavo"



INTERRUTTORE SPENTO - "Vi assicuro che fino a un minuto prima di entrare in campo li avevo visti concentrati e motivati, sapevano che era un'occasione da sfruttare, potevamo accorciare la classifica. Abbiamo fatto anche un buon riscaldamento, l'avevo osservato con attenzione. Siamo solo noi i responsabili di questa prestazione, i fischi sono meritati"



CONTESTAZIONE - "Tocca a noi riaccendere la fiammella, quando abbiamo giocato bene i tifosi ci hanno sempre sostenuto".