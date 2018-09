L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Inter:



"Simeone contro Icardi? Secondo me Giovanni sta crescendo tanto, ha caratteristiche diverse. Mauro ha una media-gol impressionante, è un animale da area.



Riflettori su di noi un pericolo? Conosco bene il modo di pensare, abbiamo fatto bene e dobbiamo esserne contenti. Siamo solamente all'inizio, non abbiamo fatto niente. Dobbiamo essere concentrati, stiamo giocando frequentemente.



Con quale stato d'animo vado a 'San Siro'? Cambiato tantissimo da quella volta, lo scorso anno eravamo pieni di debuttanti e la squadra incompleta. Un percorso lungo che ci ha portati a essere squadra. Ce la vogliamo giocare.



Aggettivi che ho gradito? Mi è piaciuto 'seri'. Con la SPAL è stata una partita, ora ce n'è un'altra. Dobbiamo dare il massimo.



Partenza forte, con tanti gol e difesa solida? Sta venendo fuori il lavoro che è partito lo scorso anno, sono stati inseriti dalla società giocatori di qualità. Abbiamo avuto un buon calendario, con tre partite in casa, che ci hanno dato entusiasmo e convinzione. Solamente un buon inizio, c'è tanto da fare e migliorare.



Partita di martedì? A me piace sempre giocare alla pari con gli avversari, l'Inter ha avuto gli stessi nostri impegni. Affrontiamo una squadra forte, serve condizione psico-fisica.



Tridente? Questo è il nostro modo di giocare, di fare calcio. Cercare di fare un gol in più dell'avversario. Non è il numero di attaccanti che ti fa segnare di più, bensì il lavoro di squadra con gli equilibri.



Quella di domani il primo grande esame? No, non sono d'accordo. Ogni partita per noi è un esame.



Spalletti? Ottimo rapporto, in comune abbiamo... la pelata! E lui è molto abbronzato".