L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in occasione della consegna delle stelle di Natale in favore dell'Associazione Toscana Tumori: "Si può fare tanto per i tumori: si parla di una malattia che tocca tutti, chi direttamente chi indirettamente. Con il sostegno di Firenze si può fare tanto e si può aiutare molto la ricerca e questa associazione che aiuta chi ha bisogno. Non si può essere buoni solo sotto le feste di Natale, bisogna esserlo tutto l'anno. Poi è chiaro che si spera che l'animo sia più portato ad essere generosi. I tifosi? Sono molto passionali e quando hai grande passione pretendi sempre il massimo. Il momento è delicato ma i tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Sono sicuro che lo faranno anche domenica per aiutarci a tornare a vincere", queste le parole riportate da ViolaNews.com.