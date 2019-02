L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli.



PARTITA SPARTIACQUE - "Dobbiamo confidare nelle nostre qualità. Questo termine piace molto ai giornalisti, siamo distanti da avere delle partite da dentro o fuori, tranne se parliamo della Coppa Italia. Lo scorso anno avevamo tre punti in meno in classifica e sette punti di distacco dalla Sampdoria, poi siamo arrivati davanti ai blucerchiati"



VITTORIA DELLO SCORSO ANNO - "Non l'abbiamo rivista, ogni partita fa storia a sé. Hanno concetti nuovi, è un Napoli imprevedibile: non sappiamo bene come costruiranno l'azione, è un bene che Ancelotti sia tornato nel calcio italiano, è un allenatore e una persona speciale. Quella della scorsa stagione fu una sfida particolare, a noi riuscì tutto"



VOGLIA DI RIVALSA AZZURRA - "Credo che il Napoli sarà motivatissimo, al di là dello scorso anno. Temo la loro qualità, in attacco hanno tante opportunità. Non arriverà qui con la testa altrove, sappiamo come affrontarlo"



PUNTI PERSI - "Se vogliamo far meglio del girone d'andata e dello scorso campionato, dobbiamo avvicinarci ai sessanta punti. Ogni occasione deve essere quella giusta, vincere contro una grande squadra al 'Franchi' prima o poi dovremo farla se abbiamo ambizione"



HUGO - "Sia Hugo che Laurini hanno avuto dei problemi, nella rifinitura di domani capirò se saranno a disposizone. Hugo non si è ancora allenato con il gruppo"



GIOVANI CONVOCATI - "Ferrarini e Antzoulas si sono allenati con noi, aspetto di capire come stanno i nostri difensori"



DRAMMA SALA - "Purtroppo di drammi sappiamo cosa significa, in più Veretout ha giocato insieme ed è stata una situazione che lo ha colpito, di riscontro tutti noi. Facciamo tantissime condoglianze ai familiari, spero che le persone gli staranno vicino"



PAREGGIO DI UDINE - "Volevamo vincere e non esserci riusciti ci ha deluso nel post partita. La settimana è ripresa con il solito atteggiamento di attenzione. Volevamo la settimana perfetta, non ci siamo riusciti, così come le altre che hanno preso parte alla Coppa Italia" RASMUSSEN - "Non parlo in questo momento, siamo troppo attaccati a questa stagione. Il futuro lo affronteremo e parlerò dei ragazzi quando li potrò allenare"



HAMSIK - "Difficile dare giudizi da lontano"



CHIESA - "Trovarlo ancor più determinato è difficile, sta vivendo un periodo di grande maturità"



PJACA - "Sta bene fisicamente, i problemini che ha avuto a inizio anno non gli hanno permesso di essere brillante dall'inizio. Ci si aspetta tanto da lui, lo sa e domenica non ha inciso come poteva"



SIMEONE - "Ci può stare che giochi, farò le mie valutazioni anche domani mattina per capire come siamo messi nel reparto arretrato. Giovanni ha le caratteristiche per mettere in difficoltà qualsiasi avversario".



SPOSTARE PARTITA CONTRO ATALANTA - "Sarebbe la cosa giusta, in quella settimana lì giocheremo anche il mercoledì e mi aspetto equità nel trattamento tra Fiorentina e Atalanta, noi siamo in posticipo con l'Inter."