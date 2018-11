L'allenatore dellaha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus.Le dichiarazioni del tecnico viola:"Serve Firenze? Non saremo noi a caricare il Franchi, domani dobbiamo prendere energie da tutto. Non dobbiamo pensare a nient'altro. Tutto quello che abbiamo fatto ci è servito ad arrivare con una buona identità di squadra, questa è La partita. Squadre imbattibili non ce ne sonoCristiano Ronaldo è immarcabile? È il miglior giocatore del mondo insieme a Messi. La soluzione migliore è fargli arrivare meno palloni possibili e sporcargli le giocate. Domani dovremo concedere meno spazi possibili ai giocatori della Juventus. Quando si preparano le partite contro determinati campioni vanno provati i particolari: siamo pronti.Cosa hanno in più? Sicuramente negli ultimi anni ha ampliato la differenza economica con le altre squadre, ma credo che sia l'ambiente che si respira a dare la mentalità vincente. È il meccanismo che ti obbliga a dare il massimo in ogni momento. Questo, però, non conta niente domani.Quanto i miei giocatori hanno capito l'importanza? Assolutamente, gli unici che hanno avuto la fortuna di batterla siamo io, Chiesa e Olivera. Non c'era bisogno di spiegare tanto, però. Non ci sono dubbi che i miei giocatori hanno tantissima voglia di giocarla.Stadio pieno? È tutta la stagione che il Franchi mantiene alto il livello di sostegno e affluenza. Se in casa abbiamo sempre fatto le nostre partite, il motivo è anche questo.Gerson? Vediamo dove gioca. A me è piaciuto in attacco, sta bene ma Pjaca è tornato, sta bene ed è convocato. Sicuramente gioca.Non ho mai battuto la Juventus da allenatore? Il passato non si può cambiare, il futuro sì.Cosa prenderei alla Juventus? La precisione tecnica, dovremo essere molto bravi a giocare un calcio tecnicamente il migliore possibile. Potremo creare situazioni pericolose. Toglierei Chiellini, è il miglior difensore al mondo, lui sposta gli equilibri.Che settimana è stata? Ho detto alla squadra che non deve pensare a niente.Allegri? Credo che sia il più votato ma ho scelto Gasperini alla Panchina d'Oro. Non conta chi giocherà di loro, non mollano mai la presa.Super-dicembre con sei partite? Non ci ho pensato, stiamo pensando solo alla gara di domani.Errore che non dobbiamo commettere? Le partite perfette non si possono giocare, però ci saranno situazioni che non ci potremo permettere. Ci vorrà tanta lucidità. Ho già scelto l'undici, la squadra sa chi gioca.