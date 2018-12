Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Parma: "Non è stata la giornata migliore dell'arbitro. Forse non avremmo mai pareggiato, ma almeno 8 o 9 minuti di recupero andavano dati. Abbiamo perso una partita per colpa nostra e mi dispiace, il Parma non ha mai tirato in porta, a parte il gol. La squadra in 10 contro 11 ha continuato a lottare, non dovevamo prendere il gol e questo ci ha penalizzato. La Fiorentina non doveva perdere gare del genere, dobbiamo essere attenti a tutte le situazioni. Milenkovic? Spero di recuperarlo, non c'è lesione muscolare e spero di riavere anche Mirallas".