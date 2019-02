Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Dazn dopo il pareggio della sua squadra sul campo dell’Udinese: "La partita l’avevamo preparata così, sapevamo che loro avrebbero fatto tanta densità. Avremmo dovuto fare più movimento, ma non è facile superare un avversario che gioca con undici giocatori nella sua metà campo. Serviva una giocata individuale per pareggiare, abbiamo avuto anche alcune occasioni su palle inattive. Per fortuna poi Edimilson ha trovato la conclusione dalla distanza e ha fatto gol. Simeone? Avevamo fatto molto bene così mercoledì, e per l’avversario credevamo fosse la soluzione migliore. Ha avuto l’ atteggiamento giusto quando è entrato, ed è normale che sia così".