L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli ha dichiarato a Radio Rai: "La strada che porta all'Europa? Sicuramente con la Coppa Italia servono tre partite giuste, ma sono solo tre. Abbiamo la Coppa Italia che è una occasione per tutte le 4 rimaste, abbiamo una semifinale importante contro una squadra forte ma ci giocheremo le nostre carte, poi la stagione è ancora lunga. Lo scoglio Atalanta è molto difficile, abbiamo pareggiato 2 volte l'anno scorso vincendo in casa quest'anno: in due partite i nostri valori possono essere molto vicini, ce la vogliamo giocare bene, la gara di andata in casa sarà molto importante".



"Non trovo corretto mettere di fronte due squadre con un obiettivo così importante di fronte con 36 ore di differenza, mi auguro che questa settimana ci possa essere un calendario più equo. Ci dovrà essere un cambio perché noi prima della sfida di mercoledì giochiamo domenica sera con l'Inter mentre loro giocano sabato contro il Torino".

"Il 7-1 alla Roma? Sono partite che nascono così, le prepari col sogno che diventino la partita perfetta, battere una squadra forte come la Roma significa che abbiamo fatto veramente bene ma sono partite uniche e irripetibili. In Coppa Italia abbiamo battuto a Torino il Toro, poi la Roma, siamo in semifinale e vogliamo giocarcela fino alla fine".