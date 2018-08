L'allenatore dellaha parlato ai microfoni di Radio Bruno al termine dell'amichevole contro il Fortuna Dusseldorf: "Azioni Chiesa-Simeone? Sono i nostri principi, i nostri concetti. Mi è piaciuta come amichevole, dobbiamo mettere ritmo e situazioni nelle gambe. Dobbiamo farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Azioni subite? Sono nate tutte dopo una nostra riconquista sbagliata, abbiamo concesso spazi agli avversari. Situazioni che fanno parte del momento e della condizione, ma anche della crescita che dobbiamo ancora fare. Montiel? Dobbiamo rimanere tranquilli, ha il calcio dentro, conosce i tempi e sa giocare. Facciamolo lavorare con serenità, è molto intelligente e mi piace. Non deve farsi fuorviare dal momento. Posizione di Biraghi? Noi cambiamo sempre la costruzione, vogliamo avere la superiorità numerica. I giocatori sono molto disponibili a tutte le situazioni. Mirallas? Un buon calciatore, nell'ultima stagione non ha reso per quello che può. Ha esperienza, gioca in Nazionale. Quando c'è spessore tutti possiamo migliorare. Aspettiamo quello che da ufficioso deve diventare ufficiale...".