Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Chievo: "Contava vincere, più di tutto. E' stata una partita strana, il vantaggio doveva essere maggiore. L'avversario ha giocato come ci aspettavamo. Abbiamo attaccato follemente, con tantissimi giocatori. L'arbitro? Non è stata una partita fortunata, è stata una gara nervosa e convulsa, e non era facile. Muriel? Arrivato a Firenze nel momento giusto. Appena prima della partita c'è la tradizione che un giocatore parli a tutti, oggi l'ha fatto Muriel ed ha usato bellissime parole. È stato un esempio".