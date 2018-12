L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa: "Il 2018 è stato importante. Anche per la tragedia di Davide. Quello che ci è capitato ci ha fatto diventare tutti migliori. Mi porto tante cose positive di quest'anno. Soprattutto vedere alcuni giocatori fare il Mondiale, vedere qualcuno in Nazionale mi rende orgoglioso. Per me è stata un annata difficile ma positiva. Ci ho messo tanta passione e impegno. Ho trovato un gruppo di giocatori disponibili. Per l'anno prossimo voglio vincere di più. Fiorentina discontinua? Il limite della Fiorentina è quello che di non aver portato a casa dei risultati che meritava. Abbiamo dei rimpianti perché non meritiamo questa classifica. Dovevamo vincere a Frosinone e vincere col Parma: ci mancano sicuramente tre punti. Non c'è solamente un fattore che comporta questa classifica. Non c'è tempo piangerci addosso. dobbiamo fare bene domani per migliorare la nostra classifica.