L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro l'Inter.



"La prestazione? Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, al di là del vantaggio immediato. Le situazioni che avevamo preparato ci hanno aiutato, abbiamo creato di più, siamo stati compatti. L’Inter ha segnato con due tiri in porta. Mi è piaciuto il fatto di non uscire dalla partita nonostante le difficoltà.



Fattori positivi e negativi? Mi è piaciuto soprattutto l’aspetto mentale, caratteriale della squadra, che continua a stupirmi da questo punto di vista. Il pareggio è importante per il nostro campionato, rimaniamo lì a lottare con le squadre con cui dobbiamo lottare. Superare le prime sei sarà difficile, questo punto ci consente di rimanere aggrappati. Mercoledì? Vogliamo fare bene, siamo giovani e a livello mentale sicuramente un pareggio trovato così alla fine ci darà una ulteriore motivazione”.

I falli di mano? Non sono d’accordo su come vengono fischiati. Per me il fallo di mano è tale quando amplia il volume e ostacola. Però siccome li stanno fischiando tutti è giusto fischiare anche quelli di stasera. Edimilson ha fatto fallo di mano, ma è stato spinto da dietro, è stato sbilanciato”.

L’Inter? Ha fatto la sua partita, ha concluso in porta due volte nel primo tempo e ha fatto due gol. Lafont? Dalla mia prospettiva pensavo potesse fare qualcosa in più sul secondo gol, ma rivedendo dalla televisione resta difficile, anche perché Politano ha calciato molto bene.



Milenkovic? Ha avuto un po’ di febbre, ma la difesa è andata bene, abbiamo concesso il minimo indispensabile ad una squadra come l’Inter.



Muriel? Gol così belli… sono da tanti anni nel calcio, ma il suo è stato davvero straordinario. Teniamocelo sotto una campana di vetro".