Stefanoallenatore dellaè intervenuto al termine del match contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto tutto per vincerla, oggi non mi sta bene sentir parlare di Fiorentina in crisi. Dobbiamo migliorare sulla finalizzazione, abbiamo giocato a calcio. Questo è l'importante. Il campionato italiano è altamente competitivo. Sono sei partite che non vinciamo, ma sono anche cinque gare che non perdiamo. Se c'era una squadra che meritava di vincere oggi era la Fiorentina. I ragazzi non devono essere depressi: giocando così torneremo alla vittoria"."È normale, non vincere ti crea qualche ansia più. I ragazzi sono maturi nonostante l'età, tengono alla loro professionalità. Non riusciamo a sfruttare le occasioni. Gli attaccanti hanno voglia, anche di strafare. Noi abbiamo fiducia in tutti, torneranno a fare gol"."Oggi ho avuto una buona sensazione. Abbiamo tenuto bene il campo, oggi abbiamo fatto una gran partita. Abbiamo portato molta pressione in avanti. Otto occasioni fa gol, un palo: siamo stati tosti. I ragazzi se la giocano, hanno voglia di vincere"."L'ambiente è fantastico, siamo partiti con un obiettivo ben chiaro. Vogliamo migliorare, il percorso è ancora lungo. Nel nostro lavoro e nelle prestazioni vedo molte cose positive. La vittoria manca, ma prima o poi arriverà. I conti si fanno alla fine, non abbiamo mai smesso di credere nelle nostre qualità. Dobbiamo continuare così.