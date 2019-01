L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli sta parlando in conferenza stampa in vista della gara contro il Chievo.

Queste le dichiarazioni del tecnico viola:

"Obiettivo dieci vittorie nel girone di ritorno? Inevitabile se vogliamo avere ambizione, è chiaro che bisogna fare più punti del girone d'andata.

Gara contro il Chievo? Dal punto di vista mentale sicuramente la squadra sta preparando bene la partita, conosciamo le difficoltà di questa gara. Proveranno a toglierci tranquillità nella gestione della palla, devono fare bene per sperare di salvarsi.

A disposizione? La squadra sta bene, tutti gli effetti sono a disposizione tranne i due squalificati (Biraghi ed Edimilson, ndr).

Pjaca? Chi lavora bene ed è disponibile viene convocato, Marko non ha mai dato altri segnali. L'unico che è venuto da me prima del mercato a chiedermi di partire è stato Dragowski. Anche giustamente è stata condivisa questa scelta. Terracciano è affidabile, molto bene per positività.



La squadra crede nell'Europa? Loro credono fermamente in quello che stanno facendo, ognuno è cresciuto molto e sono consapevoli delle proprie possibilità. Abbiamo la volontà di fare un girone di ritorno imporante, già contro la Sampdoria dovevamo vincere.

Saranno schierate formazioni sempre competitive, sia contro il Chievo che contro i giallorossi".