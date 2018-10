L'allenatore dellaha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino.Le dichiarazioni del tecnico:Faccio fatica a parlare di gare da svolta o particolare, tutti valgono tre volte. Sappiamo che in trasferta ancora non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo messo in campo buone prestazioni.Il Torino ha valori simili a noi, è stato costruito per migliorare i risultati dello scorso anno e raggiungere l'Europa League. Squadra fisica e forte.Posti assicurati non ce ne sono. In settimana tutti hanno lavorato bene e sono pronti per giocare. Sto pensando alla formazione e attenderò fino a domani per decidere. Dobbiamo migliorare anche nei cambi.Spero che a lui vada meglio che a me.Devo pensare ai miei, abbiamo le qualità per essere più pericolosi. Per le partite che abbiamo fatto, dobbiamo creare qualche situazione in più.A livello psicologico sta bene, ha lavorato al completo. Durante la sosta non aveva lavorato con la squadra, per quello non l'ho schierato con il Cagliari. I suoi compagni mettono in campo buone prestazioni in quel ruolo.So quanto sia importante per gli attaccanti fare gol, se segnano di più meglio. L'importante è creare situazioni pericolose e difficoltà agli avversari. Nelle ultime gare è accaduto meno.Sta bene, deve dare di più, vuole dare di più, e sicuramente lo farà.Ha avuto un problema durante la preparazione, ha avuto problemi a recuperare la condizione fisica. Può star bene per uno spezzone, su di lui faccio affidamento.Quando ho visto la classifica, ho pensato: ne ho ancora tanti davanti, troppi, devo spingere bene. E molti di quelli che stanno dietro guadagnano più di me (ride, ndr).Il calcio non è un gioco statico, loro hanno tre centrocampisti, come noi. Non credo che lì soffriremo di inferiorità numerica, abbiamo sistemi diversi. Loro sono una squadra completa.Lo scalino tra avere ambizione e voglia di vincere non si batte in una partita. I ragazzi sanno che essere giovani non è un alibi, ma se siamo i più giovani d'Europa ci sarà un motivo. Vinciamo tanti contrasti per i dati che abbiamo, per esempio.L'ho visto, non serve il mio commento. Ci sono istituzioni.Non sono scommesse mie ma della società, sono stati molto bravi a prendere giocatori con così tante potenzialità. Il lavoro fanno insieme li ha aiutati a crescere".