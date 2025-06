ANP/AFP via Getty Images

Fiorentina, Pioli può saltare? Occhi su Farioli e Thiago Motta

4 minuti fa



La trattativa per riportare Stefano Pioli a Firenze continua ad essere lunga e intricata. Nonostante questo, la dirigenza viola prosegue con determinazione il suo piano. Pioli ha manifestato il desiderio di tornare in Toscana, e il club ha già preparato un'offerta triennale da circa 9 milioni di euro complessivi. A rendere le cose più complicate ci ha pensato il no di Ranieri alla Nazionale Italiana, che adesso apre nuovi scenari e la possibilità che la Federazione bussi proprio alla porta dell'allenatore parmigiano



I NOMI - Proprio per questo, la Fiorentina non si fa trovare impreparata. Pur confidando nel buon esito dell'operazione Pioli, mantiene vivi i contatti con alternative valide, in particolare con Francesco Farioli. Il giovane tecnico, reduce da esperienze con Nizza e Ajax, è molto apprezzato per il suo profilo internazionale e la sua forte motivazione ad allenare in Serie A, vedendo la Fiorentina come una destinazione ambita e non un semplice trampolino di lancio. Thiago Motta rimane un'opzione secondaria, ma complicazioni legate a vecchi dissapori con giocatori come Fagioli e Kean rendono la sua candidatura meno probabile. In sintesi, la Fiorentina sta lavorando con convinzione per Pioli, ma ha già pronte soluzioni solide per assicurare alla squadra una guida tecnica di alto livello in vista della prossima stagione, evitando spiacevoli sorprese. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport.