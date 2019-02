Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, a Sky Sport dopo il pareggio contro l'Inter: "Abbiamo subito due gol con due tiri in porta, il terzo gol ci ha tagliato un po' le gambe. Ma questa squadra non molla mai. Questa è una grande qualità. E' stato un match pieno di episodi, abbiamo giocato poco e visto tanto il Var. Io certi falli di mano non li fischierei mai, però li fischiano tutti quindi per loro sono irregolari. Per me i giocatori non devono stare con le mani dietro la schiena".