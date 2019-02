Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli: “Abbiamo avuto coraggio. Abbiamo concesso, ma è impensabile non concedere ad una tra le migliori squadre del campionato. Mi è piaciuta la voglia di non arrenderci mai e di stringere i denti. Con questa qualità e questa voglia possiamo fare molto bene. Il risultato è positivo anche considerando le assenze e le difficoltà avute durante la partita. Vogliamo migliorare il campionato dell’anno scorso, ma è difficilissimo quest’anno. Dal Torino in poi abbiamo affrontato ogni gara come una finale. Se avessimo giocato con un solo attaccante dall’inizio Koulibaly e Maksimovic avrebbero avuto vita facile alzando il baricentro della squadra".