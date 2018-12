L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato dopo il 3-3 con il Sassuolo: "Questo pareggio dimostra la nostra voglia di lottare, di non mollare. Abbiamo messo in campo un grande carattere ed è un risultato parzialmente positivo per come si era sviluppato l’incontro. Per la grande gioventù che abbiamo questi sono segnali importanti, su cui costruire prestazioni migliori. Anche oggi i ragazzi non erano liberi mentalmente, dobbiamo migliorare anche dal punto di vista della continuità".



SUL GOL DI SIMEONE - "Era da tanto che gli attaccanti non segnavano, basta un attimo per invertire il trend nel calcio. In due partite abbiamo subito sei gol, dobbiamo credere in quello che facciamo e avere questo spirito. E’ un peccato averlo messo in campo solo il doppio svantaggio".