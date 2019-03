Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, parla a Sky Sport dopo il ko con l'Atalanta: "Per un’ora abbiamo giocato con una buona intensità, soffrendo delle situazioni ma ripartendo pallone su pallone. Poi non abbiamo avuto le capacità di mettere in campo la stessa intensità nel secondo tempo. Tre gol presi sono sicuramente troppi. Se perdi tanti duelli difensivi è chiaro che rischi di prendere gol. Non siamo stati fortunati, dobbiamo essere più compatti perché abbiamo un attacco che ci permette di attaccare con una certa continuità. Scontri diretti? Siamo in ritardo e lo sappiamo. Bisogna fare almeno 60 punti per andare in Europa League, quindi bisogna pedalare forte. Le prossime 4-5 partite saranno fondamentali per il campionato. La Lazio ieri sera ha vinto un derby in maniera evidente, ha qualità, ha tutto per andare in Champions. Per noi è stata una settimana dispendiosa, ma è la prima sconfitta del 2019. Non siamo felici della prestazione, ma abbiamo le nostre qualità e dobbiamo provarle e a mettere in campo dalla prossima. Astori? Questa situazione occupa gran parte di noi in questa settimana, domani saremo tutti vicini alla famiglia come lo siamo da un anno a questa parte".