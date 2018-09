L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Atalanta:



"Scorie mentali dopo l'Inter? Lasciate alle spalle mercoledì mattina alla ripresa degli allenamenti, abbiamo analizzato le situazioni in cui possiamo incidere, ci sono state cose positive e anche negative. C'è consapevolezza della prestazione.



Utilizzo VAR rispetto allo scorso anno? Sì, l'unica cosa che mi interessa è che venga applicato regolarmente. Vogliamo che il regolamento sia applicato, che non sia richiesto dai giocatori, miei o avversari.



Simeone stanco? Sta bene, i giocatori nazionali spendono tanto e per rimanere a quei livelli servono qualità, sacrificio e cura. Giovanni conosce benissimo queste cose. È in condizione per giocare dall'inizia.



Atalanta? Non sta ottenendo risultati ma ha qualità importantissime, dal grande potenziale offensivo. Non so se possa essere considerato uno scontro diretto, sicuramente è un avversario tosto. Non so che difficoltà abbiamo incontrato, ma iniziare il 26 luglio è dispendioso. Anche noi abbiamo dovuto cambiare la nostra preparazione. Sarà una partita importante, un risultato positivo significherebbe un inizio di gran livello.



Mirallas? Per me è un titolare, come Eysseric. Poi scelgo i più utili per la partita. Ci saranno cambi non dovuti a un calciatore particolare. Pjaca e Mirallas sono vicini al 100%, anche se come percentuale è difficile da raggiungere per tutti.



Dati statistici favorevoli in casa? Mi piacciono, la nostra caratteristica principale è di essere una squadra pericolosa offensivamente sempre. Finché il numero di occasioni create è superiore a quello relativo alle occasioni subite, vuol dire che va bene.



Contratto e utilizzo opzione? Per me non è un pensiero, ma quando ho scelto di venire qui speravo di trovare serietà, programmazione, fiducia, sostegno, passione ed entusiasmo. Ho trovato tutto ciò. Quando vorranno parlare del contratto, io ci sarò.



Hancko dal primo minuto? In tanti hanno possibilità di giocare, non ho visto calciatori particolarmente affaticati.



Visita di Andrea Della Valle? Ha parlato con la squadra, i ragazzi sono contento quando viene. Mi ha esternato le sensazioni che trae da fuori".