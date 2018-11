L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato da Viareggio, a margine del premio Viareggio Sport: "Il k.o. di Pezzella? Dispiace, ma ci sta nell’arco di una stagione. E’ un’annata molto positiva ma anche pesante per lui, non è un infortunio grave e lui è determinato per rientrare il prima possibile. Per Bologna non rientrerà, punteremo a rivederlo con la Juventus".



Sul rendimento di Pjaca: "Ci sono sempre nella stagione momenti dove non si è al top e lui ora sta bene e deve dimostrarlo". Su Chiesa e Simeone: "Stanno dando il massimo e hanno bisogno di maturare, di fiducia e sostegno".