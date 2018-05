L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Milan: "Non mi piace dare voti, a scuola non ho mai preso voti alti: la stagione è positiva perché abbiamo rispettato quelle che erano le aspettative dell'annata. Volevamo costruire una squadra con una base solida. Fino a due giornate dalla fine siamo stati in lotta per l'Europa. Abbiamo fatto un buon lavoro ma siamo convinti che ce ne sia ancora di più da fare. Abbiamo gettato le basi per costruire qualcosa di importante. Non so quanti ad inizio anno credevano che saremmo arrivati ottavi o nomi. Il mercato? Abbiamo aspettato a confrontarci perché avevamo degli obiettivi importanti, ne abbiamo parlato però in settimana: le mie indicazioni sono state precise su ciò che mancava. Dobbiamo mettere dei giocatori giusti al posto giusto e avere unità d'intenti sul percorso tecnico da portare avanti. Serviranno giocatori di personalità. Badelj? La società ha fatto un’offerta e il giocatore deciderà entro la prossima settimana, sapete tutti quanto sarei contento se rimanesse non solo per l’apporto che dà sul campo ma per la guida che è nello spogliatoio. La società dice che non c’è bisogno di vendere, anche se so benissimo che il mercato porta situazioni nuove, è lungo e non posso promettere niente. Mi piacerebbe portare avanti il lavoro che stiamo facendo e quasi tutti hanno ancora margini di miglioramento, perché molti sono giovani e alla prima stagione in Italia: c’è materiale grezzo sul quale lavorare. Riscatto Sportiello? È una decisione che prenderemo nei prossimi giorni. Giocatore che mi ha maggiormente sorpreso? Non conoscevo Veretout anche se me ne avevano parlato bene. La partita che ha fatto a Lisbona mi ha impressionato. Jordan però può fare ancora di più, soprattutto sotto porta. Errore che non rifarei? Tutte le scelte che ho fatto sono opinabili, sicuramente prenderemo in esame la sosta di Natale perché è stato il nostro tallone d'Achille quest'anno".