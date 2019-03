L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio.



«Prestazioni della squadra? Stiamo segnando tanto, voglio una squadra che provi a fare un gol più degli altri.



Sconfitta toglie l'Europa? Da domani iniziano i nostri due mesi decisivi per il cammino in campionato e il ritorno di Coppa Italia a Bergamo. Ogni partita sarà importante, che peserà tanto sulla classifica. Nelle prossime sette partite, nel girone d'andata abbiamo raccolto solamente cinque punti. Stiamo rincorrendo quelle che stanno davanti e loro correranno forte.



Lazio? Ha grande condizione tecnica e mentale, ha sfiorato la Champions League nella scorsa stagione. Ha fisicità e organizzazione. Mi è mancata la vittoria nel derby sulla panchina biancoceleste, ma conosco l'ambiente e so quanto sia determinante.



Infortunio Pjaca? Siamo vicini a Marko, è un ragazzo che sta molto bene dentro al gruppo e aveva voglia di dimostrare il proprio valore. Non ha mai fatto mancare impegno e professionalità. Siamo scossi. Supererà anche questo infortunio. Un trauma anche per i compagni.



Squadra? Settimana con qualche problema. Anche Dabo ha saltato due allenamenti per influenza. Lafont non ha ancora recuperato la distorsione patita a Bergamo. Ed Edimilson ha sofferto qualche problema. Li valuteremo domani.



Muriel? Un ragazzo positivo e maturo, con molta personalità. In campo aiuta e si prende responsabilità».