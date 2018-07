Durante la conferenza stampa che ha seguito la prima amichevole stagionale della Fiorentina - terminata 10-0 contro il Team Val di Fassa - Stefano Pioli è stato chiamato a rispondere sull'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: " Il suo arrivo non può far altro che migliorare il livello del nostro calcio. Quando lo incontreremo dirò ai giocatori di non fargli arrivare il pallone".