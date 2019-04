L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita col Frosinone: ''E' troppo tempo che non vinciamo e che non lo facciamo davanti ai nostri tifosi, abbiamo l'obbligo e il dovere di fare il massimo da qui alla fine. Mancano ancora 8 gare da qui alla fine di cui cinque nel nostro stadio. Saranno utili alla nostra classifica e a tutta la stagione, prima di tirare le somme. Solo al termine potremo fare un bilancio definitivo su tutto, anche sul mio lavoro e su chi potrà restare a Firenze. La semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta? Ovviamente ci teniamo moltissimo ma ora pensiamo al Frosinone''.



Su Chiesa: "È a disposizione, non se partirà dall'inizio o a gara in corso perché forse non ha ancora i 90 minuti nelle game dopo lo stop. Muriel? Sta bene e può giocare dall'inizio".



Sul suo futuro: "La proprietà mi ha sempre sostenuto. Quando sarà il momento giusto ci incontreremo per parlare del futuro".