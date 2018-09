L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Udinese:



"Ci vorranno più partite per capire le differenze con la passata stagione, con il Chievo siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci hanno concesso. L'Udinese forse ha qualche problema in mezzo al campo ma è pericolosa: ha gamba e qualità tecniche, dovremo stare attenti. Ho chiesto caratteristiche per un calcio intenso, aggressivo e intelligente. Abbiamo calciatori veloci e di qualità"



Il centrocampo della Fiorentina? "Come in tutte le partite, contro il Chievo abbiamo fatto bene con la palla e meno bene senza. Tutta la squadra deve essere più compatta e comprendere i tempi e le posizioni. Serve del tempo, dobbiamo essere più attenti"



Come ha studiato Velazquez? "Sinceramente prima che arrivasse all'Udinese non lo conoscevo, ma se lo hanno preso vuol dire che ha dimostrato di avere idee. Ho visto dal vivo la gara contro il Parma: allena una squadra attenta con una fase difensiva accurata; il loro gioco offensivo è di poco fraseggio e di velocità. Il suo inizio è stato buono"



Lavoro con la tecnologia? "I miei match-analyst sono sempre al lavoro, certe informazioni possono risultare utili perché tanti allenatori possono cambiare situazioni in corso"



Il reparto offensivo a posto? "Abbiamo puntato molto su Simeone, avrà una crescita importante e mi aspetto tanto da lui. Ha acquisito consapevolezza. Sia i giovani che Thereau possono fare il centravanti, non penso sia sempre indispensabile giocare con una prima punta. Sono contento che Pjaca e Mirallas stiano meglio, mi piace la loro voglia di lavorare, saranno presto pronti"



Fiorentina rivelazione del campionato? "Dobbiamo giocare con entusiasmo e non porci troppe aspettative, lavorando sul quotidiano"



Confermerà la formazione contro il Chievo? "Nella rifinitura faremo le scelte definitive, ancora i ragazzi non sanno chi scenderà in campo. Ho visto buone cose in settimana"



Mirallas e Thereau? "Credo che saranno convocabili"



Aumento degli abbonamenti? "Io conosco la passione dei fiorentini, me lo auguravo. Adesso tocca a noi"



Norgaard ed Edimilson Fernandes? "Sono cresciuti, una settimana tipo li ha aiutati. Entrambi hanno lavorato bene e sono pronti per essere scelti domani"



Sono soddisfatto del numero della rosa dopo la cessione degli esuberi? "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me lo scorso anno, i risultati sono merito di tutti, anche di quelli che sono scesi meno in campo. Auguro a Cristoforo il meglio, anche a Olivera di trovare una soluzione per avere più spazio. Forse ho qualche giocatore di troppo in fase offensiva ma ci sono giovani che possono crescere"



Chiesa? "Deve essere più attivo nei novantacinque minuti, pochi tiratori possono permettersi delle pause. Questo gli manca. Io chiedo ai miei giocatori in fase offensiva di occupare tutti gli spazi che possono mettere in difficoltà gli avversari. Non gli pongo vincoli".