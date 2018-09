Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai viola per 1-0 contro l'Udinese.



SULLA PARTITA - "Un 1-0 sofferto e bellissimo. E' stato difficile creare ma siamo stati intelligenti e lucidi. Non abbiamo concesso niente ad un avversario molto veloce. Abbiamo dimostrato qualità, è un passaggio importante per una squadra così giovane".



SU CHIESA - "Chiesa? Noi abbiamo la fortuna di avere tanta qualità nel reparto offensivo. Lui è in crescita evidente. Ha faticato come tutta la squadra nel primo tempo ma in occasione del gol ha fatto una giocata davvero importante. Però non deve pensare al suo futuro, sta bene qui con noi e questa stagione abbiamo un obiettivo importante. Il futuro nessuno lo conosce e non ci deve interessare. Siamo molto giovani ma alcuni giocatori cominciano ad avere esperienze importanti alle spalle e con alcuni lavoriamo insieme da un anno. Dobbiamo mantenere molta attenzione per il lavoro quotidiano perché la nostra crescita passa da lì.



SULL'ESULTANZA - La mia esultanza con quella corsa? C'era la voglia che mi ha dimostrato la squadra di vincere la partita. E' giusto festeggiare, sempre nel rispetto degli altri. Non ho fatto un grande scatto però perché rischiavo l'infortunio...



SULLA SOSTA - "La sosta ora ci farà bene. Per fortuna abbiamo tempo per preparare la sfida col Napoli. I nostri tifosi ci hanno sostenuto e aiutato. Quando torneremo ci aspetterà un calendario difficile, perderemo tanti giocatori che andranno in nazionale. Spero che giochino e tornino bene, poi lavoreremo per mettere in difficoltà un avversario molto forte".