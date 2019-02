L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo il 4-1 sul campo della Spal: "Il VAR è stato determinante per lo svolgimento della partita, sarebbe stato un peccato trovarci sotto nel risultato per quello che stavamo facendo. Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo creato veramente tanto. Simeone? E' un titolare, ma ho la fortuna di avere più di un titolare e posso scegliere con serenità i primi undici sapendo di avere in panchina giocatori pronti ad aggiustare in caso di bisogno".