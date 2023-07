Novità di mercato in arrivo da Sky Sport. Secondo quanto riportato, la Fiorentina è la squadra in questo momento più vicina al terzino dell'Empoli Parisi, nonché quella che ci sta provando in maniera più concreta. I rapporti con l'Empoli non sono idilliaci, ma il tentativo c'è, anche per anticipare la forte concorrenza delle big, Juventus su tutte.