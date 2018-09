Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita di Fiorentina-Spal, l’attaccante della Fiorentina Marko Pjaca



Quanto è bello segnare il primo gol in questo stadio? La tua faccia diceva tutto.

E’ bellissimo, sono molto contento, grazie ai tifosi per il loro sostegno, speriamo di continuare così.



10 punti di cui 9 in casa, 1 solo fuori casa. Forse il salto di qualità deve esserci in trasferta.

Siamo partiti molto bene, un ottimo inizio, adesso abbiamo una partita molto difficile a Milano con l’Inter, una squadra molto forte che gioca la Champions League, dobbiamo preparaci bene e vediamo come va.



Come ti trovi, come ti stai inserendo nella squadra e con i compagni?

Molto bello giocare con i ragazzi, sono tutti ottimi giocatori, bellissimo soprattutto in questo stadio, poi con questi tifosi è incredibile.