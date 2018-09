Finalmente, Marko! Dopo due anni difficili, passati più fuori che dentro il campo, ieri la Serie A ha potuto gustarsi il primo gol di Pjaca, autore dell'1-0 con cui la Fiorentina ha sbloccato la partita contro la Spal. Una rete più importante che bella, fondamentale soprattutto per lo spirito dell'attaccante croato, pronto a prendersi la sua rivincita ed esplodere definitivamente dopo i problemi al ginocchio che lo hanno rallentato.



LA SCOMMESSA DI CORVINO - Bravo Pjaca, decisivo anche per il 3-0 segnato da Chiesa, ma brava soprattutto la Fiorentina a credere nelle qualità del classe '95. Che in casa viola ha un estimatore d'eccezione, Pantaleo Corvino, molto vicino a portarlo a Bologna nel 2015, prima dell'Europeo 2016 con la Croazia che lo consacrò. Proprio la presenza del direttore generale, che ha tenuto duro fino all'ultimo nella lunga trattativa con la Juventus dell'ultima estate, è stata la chiave per portare Pjaca a scegliere Firenze per la sua rinascita, respingendo anche altre offerte che gli erano arrivate: una su tutte, quella della Sampdoria.



I 'DISPETTI' ALLA SAMP - In pieno luglio, appena pochi giorni dopo la finale del Mondiale tra la sua Croazia e la Francia, Pjaca si era infatti presentato personalmente nel quartier generale juventino a Milano, Palazzo Parigi, per incontrare - insieme al suo agente - Fabio Paratici e decidere insieme quale sarebbe stata la sua prossima destinazione. Un appuntamento al quale, qualche ora più tardi, si presentò anche Walter Sabatini, deciso a portare il classe '95 alla Samp. Niente da fare, Marko aveva in mente solo la Fiorentina. Con buona pace dei blucerchiati, che mercoledì scorso hanno assistito alla prima da titolare di Pjaca in maglia viola.