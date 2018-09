Marko Pjaca ha parlato ai microfoni di Sky della sua Fiorentina verso la trasferta di Napoli: "La 10 è una grande responsabilità ma credo di meritare questo numero. Il Napoli è una squadra forte, sarà una sfida difficile al San Paolo. Quale è il tridente d'attacco più forte tra il nostro e quello dei partenopei lo vedremo in campo. Abbiamo iniziato molto bene, possiamo e vogliamo vincere. Il Napoli è anche quest'anno una squadra che punta allo scudetto. Non vedo l'ora di segnare il mio primo gol in A, voglio dimostrare che posso fare molto bene e che posso segnare molto. Segnerò presto, magari sabato. Per quanto riguarda la fascia da capitano penso che per la squadra e per la società sia importante ricordare Astori, è una cosa bellissima perchè tutti insieme vogliamo onorare il nostro capitano".