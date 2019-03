E' di fatto finita l'avventura di Marko Pjaca alla Fiorentina. Il giocatore arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni si è fermato per l'ennesimo bruttissimo infortunio. Rottura del legamento crociato e nuova operazione al ginocchio, effettuata a Roma qualche giorno fa, che lo costringerà a una lunga fase riabilitativa e a far terminare con molto anticipo la sua avventura a Firenze. Oggi secondo quanto riporta La Nazione, Pjaca rientrerà a Firenze per raccogliere tutti i suoi effetti personali dall’armadietto del centro sportivo e partirà per la Croazia - Zagabria - e iniziare la fase riabilitativa. Verrà seguito dal medico della nazionale croata, in contatto costante sia con il dottor Claudio Rigo, responsabile sanitario della Juventus.