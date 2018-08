Il nuovo giocatore della Fiorentina Marko Pjaca si è presentato con la nuova maglia in conferenza stampa. Acquistato in prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Juventus, il calciatore ha dichiarato: “Come mai hai voluto fortemente la Fiorentina? La trattativa è stata lunga, ma io volevo venire qui fin da subito. Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare a giocare. Stella della squadra? Sicuramente è una responsabilità, ma mi spinge anche a lavorare duro anche in allenamento. Volgio raggiungere buoni obbiettivi in questa stagione.Maglia numero 10? Per me è un onore indossare questa maglia, ma anche una responsabilità. Darò tutto per far vedere agli altri che mi merito di indossarla. Condizione fisica? Sono pronto, sto bene e migliorerò di partita in partita. Vedremo quanto mi ci vorrà per arrivare al top, ma ora sono pronto.

Esperienza alla Juventus? La tattica è la cosa più importante in Italia, ed è stata la cosa che ho imparato più di tutto”.