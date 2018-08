Marko Pjaca, attaccante croato passato dalla Juventus alla Fiorentina, ha parlato della nuova avventura ai microfoni di Sportmediaset: “Firenze? Ho già visitato il centro e sono andato anche a Fiesole, sono dei posti molto belli. Città, squadra e società mi hanno accolto molto bene, per cui sono contento. Rischio di innamorarmi di Firenze? Può darsi, ma intanto iniziamo piano e poi vediamo come va. Sono cresciuto soprattutto di testa, al momento mi sento bene, sono pronto, poi vediamo quante partite ci vorranno per arrivare al top. Sono ancora convinto di poter diventare un campione, voglio giocare e dimostrare a tutti che so fare grandi cose. Fiorentina-Juventus? Partita particolare per me, ma adesso gioco nella Fiorentina e voglio che vinciamo assolutamente quella sfida così importante”.