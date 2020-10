La Fiorentina è pronta a cedere Chiesa alla Juve ed è attivissima sul mercato in entrata. In arrivo ci sono il difensore argentino Martinez Quarta dal River Plate, il terzino sinistro Barreca dal Monaco e l'esterno offensivo Callejon (svincolato a parametro zero dal Napoli). Dove c'è il sogno per l'attacco: Milik, l'alternativa è l'ex milanista Piatek dell'Hertha Berlino. Attenzione anche all'ex milanista Gerard Deulofeu, ora al Watford. In uscita il difensore Ceccherini può andare al Verona, il giovane Montiel richiesto dal Benevento, che cede al Pescara il trequartista sloveno Vokic e il difensore Antei.