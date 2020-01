Dopo la grande vittoria in casa del Napoli al San Paolo, la Fiorentina si è voluta regalare un pomeriggio di festa, svolgendo la seduta di allenamento a porte aperte. In duemila hanno seguito la sessione, dimostrando grande vicinanza alla squadra con cori, striscioni e un lungo applauso alla squadra, oltre che a mister Iachini, vero idolo dei sostenitori viola. Lungo allenamento per i viola, che hanno svolto un lavoro di quasi due ore, concluso con la partitella, decisa da un gol di Vlahovic, acclamato da tutti i tifosi dopo la perla del San Paolo.



CHIESA- Nonostante il lavoro personalizzato e a parte, anche Federico Chiesa è voluto essere presente all’arrivo dei giocatori, ricevendo il lungo applauso e ricambiando l’affetto dei tifosi. Non ha però preso parte all’allenamento con i compagni, facendo una breve parte atletica e poi spostandosi in palestra. Assente anche Kevin Prince Boateng, ancora alle prese con problemi fisici. Dopo un girone di andata complicato, è decisamente tornato il sereno in casa viola, con la Fiorentina che si appresta a vivere un periodo molto difficile, viste le prossime sfide contro Genoa, Juventus, Atalanta e Inter.