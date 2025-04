Fiorentina, Pongracic: "Sono quasi al 100%. Fagioli? Non ci ho parlato, ma per lui ci siamo"

Getty Images

Il difensore della Fiorentinaè intervenuto un conferenza stampa alla vigilia della partita fra Fiorentina e Celje. Queste sono le sue parole: "Dobbiamo essere concentrati dal 1'. Loro non avranno niente da perdere. Abbiamo analizzato la partita e abbiamo visto dove possiamo andare a migliorare.""Dobbiamo guardare partita dopo partita. Sia il campionato che la Conference sono priorità. In entrambe le competizioni abbiamo la possibilità di fare grandi così; da adesso tutte le partite sono delle finali. Mancano 10 partite da qui alla fine e saremo concentrati su ognuna di queste."

"Stiamo facendo bene da quando abbiamo cambiato sistema. Credo che sia merito di tutta la squadra; tutti i giocatori stanno facendo un ottimo lavoro a partire dal pressing degli attaccanti all'aiuto che ci dà De Gea.""Nel gruppo c'è molto entusiasmo, e i risultati positivi delle ultime partite ci hanno aiutato ancora di più. Inoltre tutti i giocatori hanno una grande mentalità e voglia di lavorare."Io credo di essere vicino al 100% ma sento di avere ancora margini di miglioramento. Mi trovo molto bene in questo sistema di gioco, ma sono convinto di poter dare ancora di più alla squadra."

"Io personalmente non ci ho ancora parlato, ma lui sa che siamo una squadra e che se ha bisogno di qualsiasi cosa noi ci siamo. L'ho visto tranquillo, non sono molto informato su ciò che è successo ma noi siamo qui per dargli una mano.