La Fiorentina sta ancora ricostruendo il reparto difensivo, rimasto orfano di Vitor Hugo e con Ceccherini in uscita. Pradè e i suoi uomini sono ancora alla ricerca di un centrale dai piedi buoni, da poter unire a Pezzella e Milenkovic, individuati come blocco confermato. Il regista difensivo che tanto la Fiorentina cerca, potrebbe essere Lucas Verissimo, centrale brasiliano classe ’95, di proprietà del Santos.



TRATTATIVA- Il giocatore vuole lasciare il Brasile, dopo che ritiene il suo processo di crescita in patria completato, e il suo sogno è di giocare nel campionato italiano. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la Fiorentina si è fatta avanti, ha allacciato i contatti e avviato i primi sondaggi, sia con il club che con l’entourage del giocatore. Naturalmente dalla parte del ragazzo c’è stata apertura totale, con la Fiorentina che sarebbe destinazione più che gradita. I due club stanno trattando, con il cartellino del club che viene valutato tra i 6 ed i 10 milioni di euro, mentre per quanto riguarda il giocatore, siamo sotto il milione di ingaggio, quindi perfetto per le casse dei viola.



POSIZIONE- Il ragazzo è un centrale difensivo moderno, destro di piede ma capace di giocare anche a sinistra. Dotato di grande velocità, con l’anticipo come marchio di fabbrica e un’ottima visione di gioco, che lo renderebbero perfetto per fare il regista difensivo che tanto la Fiorentina cerca. Il contratto è in scadenza nel giugno 2022, e la sua voglia di Italia potrebbe accelerare le trattative per portarlo in viola.