Paulo Fonseca si sta rivelando sempre di più una pista percorribile per la Fiorentina secondo La Nazione. Il portoghese nato in Mozambico - si legge sul quotidiano - potrebbe incontrare la dirigenza viola già in questa settimana e la presenza dei suoi rappresentanti in Italia può essere un indizio importante, per iniziare a discutere in modo concreto di programmi e futuro, dopo il gradimento di massima che pare sia arrivato in tempi non sospetti