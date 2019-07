La Fiorentina del futuro è ancora tutta scoprire, con tante lacune in tutti i reparti, ma la prima situazione che potrebbe definitivamente risolversi è quella legata al portiere. I viola, come ha ribadito Daniele Pradè durante la conferenza stampa della sua presentazione, hanno deciso di puntare forte su Bartolomej Dragowski, numero uno polacco classe ’97, reduce da sei mesi di altissimo livello ad Empoli. Proprio a seguito di questa decisione, la società viola ha lasciato partire a cuor leggero Alban Lafont, con un prestito biennale al Nantes per far crescere il francese.



L'INDIZIO TERRACCIANO - La Fiorentina, dal canto suo, crede di riuscire a convincere l'ex Jagiellonia, inserendolo al centro del progetto tecnico che sta per partire, affiancandolo ad un numero 12 di esperienza, ma che non sia una figura troppo ingombrante per il giovane polacco. Si tratta infatti di Pietro Terracciano, che ha passato in viola gli ultimi 6 mesi in prestito ed è molto vicino al ritorno, stavolta a titolo definitivo. Proprio per valorizzare Drago, i viola hanno deciso di mollare la presa su Emiliano Viviano, spaventati dal peso di un giocatore simile sulle spalle di un ragazzo di appena 21 anni.

Nonostante la ferma volontà dei viola, non sarà semplice resistere alle tentazioni, perchéDragowski ha molte richieste. Il ragazzo è partito con la squadra in direzione Moena, sede del ritiro viola, ed a oggi è il numero 1 di Montella, ma