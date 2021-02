Daniele Pradè, ds della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "Vlahovic è un ragazzo a cui abbiamo dato la massima fiducia, è un ragazzo giovane che dà entusiasmo e voglia. Ha tutte le caratteristiche per diventare un calciatore importante. Campo sportivo? E' una giornata importantissima per noi, mostra la forza che vuole Commisso per portare la Fiorentina ai massimi livelli. E' la base per diventare una società competitiva con le grande. Kokorin? Può esserci molto utile con le sue caratteristiche, diverse dalle due che abbiamo, Vlahovic e Kouamé. Gioca tra le linee, anche sporco, andrà aspettato per ritrovare la condizione fisica ma può essere importante. Noi in questo momento non viviamo un momento felice per la classifica, ora dobbiamo essere sostanza e poi ci sarà il momento per essere belli. Abbiamo caratteristiche per giocare con più moduli, quello che ci dà più certezze ora è una punta con un'altra a sostegno: sarebbe stato Ribery, una delle gravi assenze di oggi per noi. Malcuit? E' un quinto con caratteristiche diverse, ha grande esplosività, ci serviva un giocatore che cercasse anche l'uno contro uno. Se dobbiamo mettere un esterno più offensivo abbiamo anche Callejon, non va dimenticato".