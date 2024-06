Fiorentina, Pradè conferma l'addio di Italiano: "Oggi ci lasciamo. Palladino..."

Getty Images

L’avventura disulla panchina dellasi conclude oggi. A confermare la notizia è stato direttamente il direttore sportivo del club viola,, ai microfoni di DAZN al termine della sfida del Gewiss Stadium vinta per 3-2 contro l’Atalanta.“Oggi abbiamo passato 10 minuti commuoventi dentro lo spogliatoio. Abbiamo fatto un percorso con l'uomo Vincenzo e fino a venerdì che ci siamo incontrati, la nostra speranza era continuare insieme e sono convinto che con la coppa sarebbe cambiato tutto. Oggi ci lasciamo. La nuova Fiorentina ha le idee chiare. Siamo molto ambiziosi, abbiamo un presidente forte e ci vogliamo migliorare".

“È stata una cosa talmente grande nel dolore che prima di tutto ci dobbiamo scusare con i nostri tifosi che non abbiamo ringraziato. Abbiamo avuto 10.000 persone ad Atene e tantissime al Franchi al Viola Park e in tutta Firenze. Chiedo veramente scusa da parte di tutta la società. Poi siamo stati travolti da una situazione di dolore talmente grande che anche noi non siamo stati lucidi. Non è un discolparsi ma spero che questo attenui questa nostra situazione. Siamo dispiaciuti per non aver portato un trofeo e abbraccio uno a uno i tifosi”."Palladino è stato in città venerdì sera. Dobbiamo fare delle scelte e dobbiamo parlare con dei profili. Abbiamo il massimo appoggio del Presidente. Senza la figura di Barone la responsabilità sportiva sarà mia e dovrò essere lucido".