Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata:



"Noi come società dobbiamo essere molto presenti in queste settimane e dare fiducia alla squadra ed al tecnico. Adesso abbiamo subito una partita importante per riscattarci. Forse non siamo ancora pronti mentalmente a giocare ogni tre giorni, ma adesso dobbiamo lottare per il nostro sogno, che è andare in Europa. Dobbiamo fare di tutto per arrivarci, sennò buttiamo il gran campionato fatto".